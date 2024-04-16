Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de seçim süreci hareketlendi! Vefa Küçük adaylığını duyurdu

Fenerbahçe'de seçim süreci hareketlendi! Vefa Küçük adaylığını duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de seçim süreci hareketlendi! Vefa Küçük adaylığını duyurdu

Spor Haberleri

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, Şekip Mosturoğlu'nun ardından yüksek divan kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, 27 Nisan'da yapılacak seçimde yüksek divan kurulu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yıllık yöneticilik tecrübesiyle son kez yüksek divan kurulu başkanlığına aday olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde, çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkan vekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş'de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi Başkan Vekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim. 3'ü tüzük kongresi, 5'i seçimli kongre olarak toplam 16 kongrenin divan başkanlığını yaptım. 1996 yılında Fenerbahçe yönetim binasını ve 1998 yılında Fenerbahçe yüzme havuzunu, tamamen maliyetlerini tek başıma karşılayarak kulübümüze armağan ettim. 34 yılda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimimle, son kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday oldum."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kafelerdeki KDV oranını %10 olarak arttırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kim Min - Jae geri dönüyor! Bayern Münih 50 milyon euro ödemişti - SporBayern Münih 50 milyon euro ödemiştiYunan basını Fenerbahçe maçı öncesi ortalığı karıştırıyor! İsmail Kartal hakkında haddini aşan sözler: "Kibirli..." - Sporİsmail Kartal hakkında skandal ifadelerTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü mü? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı: "İmzaya gerek kalmadı" - Spor"İmzaya gerek kalmadı"Yerine Fernando Santos'un geleceği iddia edilmişti! Fatih Terim'in Panathinaikos'taki geleceği belli oldu - SporPana'nın Terim kararı belli oldu! Resmen...Anadolu Efes Play-In perdesini açıyor! İlk maç Virtus Bologna - SporAnadolu Efes Play-In perdesini açıyor!Sağ gösterip sol vurdu! İşte Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'ın yeni görevi - SporÜmit Özat'ın yeni görevi
Sonraki Haber Yükleniyor...