Yunan basını Fenerbahçe maçı öncesi ortalığı karıştırıyor! İsmail Kartal hakkında haddini aşan sözler: "Kibirli..."

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, 3-2'nin rövanşında Kadıköy'de Olympiakos'u ağırlayacak ve yarı final için 90 dakika boyunca mücadele edecek. Maç öncesi Yunan basını ortamı germeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal için skandal ifadelerin kullanıldığı bir yazı yayınlandı.

UEFA Koferans Ligi Çeyrek Final ilk mücadelesinde, Olympiakos'a konuk olan ve 3-2 kaybederek tur şansını Kadıköy'deki maça bırakan Fenerbahçe, perşembe gibi Yunan ekini ağırlayacak.

Maç sonrası basın toplantısında Yunan bir basın mensubunun skandal muamelesine maruz kalan teknik direktör İsmail Kartal hakkında bu kez haddini aşan sözler kullanıldı.

"1 SAAT BOYUNCA BOĞULDULAR"

Fanatik'in haberine göre; Yorgos Helakis'in yazdığı yazıda 'kibirli' ifadeleri kullanıldı. İşte Helakis'in o yazısı;

"Kibir kendini gösterdiği her yerde her zaman kötü bir danışman olmuştur. Özellikle futbolda daha fazla. Sayın Kartal, geçtiğimiz perşembe günü oynanan maçın ardından takımının eleme turunu cebinde tuttuğunu söyledi.

Maçın genel görüntüsünden bunu anlamış görünüyordu. Takımı bir saat boyunca Faliro'nun (Faliro: Yunanistan'ın Attika Bölgesi'nde bulunan bir şehir ve belediyedir.) sularında bir saat boyunca boğulduğu için daha ölçülü bir açıklama beklenirdi.

"KİBRİNİ AÇIĞA VURAN AÇIKLAMALAR"

"Maçın altmış dakikası boyunca sessiz ve şaşkın bir şekilde oturan Sayın Kartal'ın tek bildiği takımının tur atlayacağıydı. Acaba bizim bilmediğimiz bir şeyi bilebilir ve bundan bahsediyor olabilir miydi?

Futbolda metafizik açıklamalar olmadığı için Türk antrenör muhtemelen "iyi ki başımıza bir şey gelmedi" mantığıyla hareket etti ve bu açıdan haklı. Maçın sonucu oyunun resmini temsil etmiyor. Bu sonuç Sayın Kartal'ın ekibinin gururunu okşuyor ve belki de bu rahatlama onu kibri açığa vuran açıklamalar yapmaya itiyor."