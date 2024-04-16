Fenerbahçe - Olympiakos rövanşa maçının hakemi belli oldu! O olayla hatırlanıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Olympiakos, karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. 3-2'nin rövanşını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler, Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçındaki ilginç olayla hatırlanıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde, 3-2'nin rövanşında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlıyacak. 18 Nisan günü saat 22:00'de başlayacak maçın hakemi açıklandı. Rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert olacak.

Orta hakem Tobias Stieler, Bundesliga'da Bayern Leverkusen-Bayern Münih maçında yaşadığı ilginç olayla hafızalarda.

Geçen yıl Bayer Leverkusen - Bayern Münih karşılaşmasında, Amine Adli'nin Pavard'ın müdahalesi sonrasında yerde kalmasını hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirdi ve sarı kart gösterdi. Ardından VAR'ın daveti üzerine pozisyonu izledi ve Adli'nin sarı kartını iptal ederek penaltı noktasını gösterdi.

Ardından Adli, dakikalar 70'i gösterdiğinde bu kez Upamecono'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve Stieler bir kez daha Adli'nin kendisini aldattığını düşünerek genç oyuncuya sarı kartını gösterdi. VAR yine pozisyonu izlemeye davet ett ve Stieler kartı yine iptal etti.