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Sağ gösterip sol vurdu! İşte Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'ın yeni görevi

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Sağ gösterip sol vurdu! İşte Fenerbahçe&#039;nin eski kaptanı Ümit Özat&#039;ın yeni görevi

Spor Haberleri

Son dönemde spor yorumculuğu yapan Ümit Özat, siyasete atıldı. 47 yaşındaki eski futbolcu Ümit Özat, Zafer Partisi'nin spordan sorumlu başdanışmanı oldu.

Kariyerinde Bursapor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Köln gibi takımların formasını giyen eski futbolcu ve şimdilerin spor yorumcusu Ümit Özat, siyasete atıldı. Özat, Zafer Partisi spordan sorumlu başdanışmanı oldu.

Sağ gösterip sol vurdu! İşte Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'ın yeni görevi - 1. Resim

Zafer Partisi  Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insanı Ümit Özat Zafer Partisi genel başkadan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstlenmiştir."

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