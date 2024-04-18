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Dünya bunu konuşuyor! Yeni karar açıklandı artık hakemler yalan makinesine bağlanacak

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Dünya bunu konuşuyor! Yeni karar açıklandı artık hakemler yalan makinesine bağlanacak

Spor Haberleri

Hakem kararlarının tartışılması sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil... Bu doğrultuda Ukrayna'da flaş bir karar alındı. Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı olan Andriy Shevchenko bundan böyle hakemlerin yalan makinesine bağlanacağını açıkladı. İşte haberin detayları.

Dünyanın pek çok yerinde hakemlerle ilgili tartışmalar sürüyor. Video  Asistan Hakem (VAR) sistemi getirildiğinde hakem hataları ve tartışmaları önlenmek istense de, bu kez ortaya bambaşka problemler çıktı. Hakemlere olan güvensizlik ortamını dağıtmak isteyen Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan ilginç bir uygulama geldi. 

Dünya bunu konuşuyor! Yeni karar açıklandı artık hakemler yalan makinesine bağlanacak - 1. Resim

VAR BİTTİ YALAN MAKİNESİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Başkanlığını eski futbol yıldızı Andriy Shevchenko'nun yaptığı Ukrayna Futbol Federasyonu, hakemleri artık yalan makinesine bağlayacak. 

The Athletic'e konuşan çiçeği burnunda başkan Shevchenko şu ifadeleri kullandı:

"Yalan makinesini daha fazla bilgi edinmek ve hangi hakemlerle çalışabileceğimizi anlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sıfırdan başlıyoruz."

Bu uygulama doğrultusunda makinenin testinden geçemeyen hakemler, görevden direkt ihraç edilecek.

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