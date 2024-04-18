Dünya bunu konuşuyor! Yeni karar açıklandı artık hakemler yalan makinesine bağlanacak

Düzenleyen: Songül Soysal 18 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Hakem kararlarının tartışılması sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil... Bu doğrultuda Ukrayna'da flaş bir karar alındı. Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı olan Andriy Shevchenko bundan böyle hakemlerin yalan makinesine bağlanacağını açıkladı. İşte haberin detayları.