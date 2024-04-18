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Avrupa tarihi gece! Yunan gazeteci Fenerbahçe - Olympiakos maçı için net konuştu: "Şansları yok"

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Avrupa tarihi gece! Yunan gazeteci Fenerbahçe - Olympiakos maçı için net konuştu: &quot;Şansları yok&quot;

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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'den bu akşam 3-2'nin rövaşında, ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Kadıköy'de Olympiakos'u ağırlayan sarı-lacivertliler için bu akşam kritik önem taşıyor. Yunan gazeteci Pol Papadopoulos maç hakkında yorumlarda bulundu ve net konuştu: "Şanslarının olmadığını düşünüyorum."

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde, 3-2 sona eren maçın ilk maçın rövanşı için bu akşam Yunanistan ekibi Olympiakos'u Kadıköy'de konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin kazanmak zorunda olduğu bu maç öncesinde Gazetta muhabiri Pol Papadopoulos, yorumlarını paylaştı. 

Milliyet'in haberine göre Pol Papadopoulos; Olympiakos'un ilk maçtaki hatalarını tekrarlaması halinde yarı finale yükselmesi mümkün değil. Olympiakos'un, bir önceki maçtan daha iyi oynaması gerektiğini belirten Papadopoulos "Aynı performans ve hepsinden önemlisi aynı hatalarla yarı finale çıkma şanslarının olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa tarihi gece! Yunan gazeteci Fenerbahçe - Olympiakos için net konuştu: "Şansları yok" - 1. Resim

"ÇOK ÇALIŞTILAR AMA CİDDİ HATALAR YAPTILAR"

Olympiakos'un ilk maç için çok çalıştığını ama bir o kadar da ciddi hatalar yaptıklarını vurgulayan Yunan gazeteci, Santiago Hezze'nin performansının ilk maçta yetersiz kaldığına dikkat çekti. 

Olympiakos'un oyun sisteminin, Fenerbahçe'ye avantaj sağladığın belirten Papadopoulos  "Olympiakos açık futbol sergileyen ve atak oynayan bir takım ve bu da hücumda top kaybolduğunda kaçınılmaz olarak kontra atakta savunmasız kalacakları anlamına geliyor. Topun kontrolünün kaybedilmesi, Fenerbahçe'nin işine geliyor ve bu da tam olarak bekledikleri bir şey. Teknik açıdan agresif, son derece yetenekli oyuncularıyla kontratağa geçmek bu açıdan bir avantaj oluşturuyor" dedi.

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