Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı saat 22.00'de başlayacak

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 02:04 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 02:08 - Güncelleme:

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Fenerbahçe bu akşam Türkiye saati ile 22.00’de Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin maçına artık saatler kaldı. Fenerbahçe Konferans Ligi maçı saat kaçta merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe- Olympiakos maç saati ve maça dair son bilgiler…