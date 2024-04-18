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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı saat 22.00'de başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe bu akşam Türkiye saati ile 22.00’de Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin maçına artık saatler kaldı. Fenerbahçe Konferans Ligi maçı saat kaçta merak ediliyordu. İşte Fenerbahçe- Olympiakos maç saati ve maça dair son bilgiler…

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Sarı-lacivertliler bu akşam Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta 3-2’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçta Olympiakos’u en az 2 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. Peki, maç saat kaçta? İşte detaylar…

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Olympiakos Konferans Ligi çeyrek final maçı Türkiye saati ile 22.00’da başlayacak.

Fenerbahçe’nin Olympiakos ile oynayacağı Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçı İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı saat 22.00'de başlayacak - 1. Resim

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı TV8’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TV8’den Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maçını şifresiz olarak maç saatinden itibaren seyredebilirsiniz.

FENERBAHÇE’NİN OLYMPİAKOS MUHTEMEL İLK 11’İ

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde Olympiakos ile oynayacağı ikinci maçın muhtemel 11’i şöyledir:

Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Becao, Osayi Samuel, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Edin Dzeko.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE İLK MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan Konferans Ligi ilk maç sonucu 3-2’lik Olympiakos üstünlüğü ile sona ermişti.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin gollerini 68. dakikada penaltıdan Tadic, 74. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetmişti. Olympiakos'un gollerini ise 8. dakikada Fortunis, 32. dakikada Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho attı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı saat 22.00'de başlayacak - 2. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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