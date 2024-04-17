Olympiakos'un hocası Mendilibar Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu! 'Favori biziz'

Olympiakos'un hocası Jose Luis Mendilibar, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu. Yunan takımının hocası, rövanş mücadelesi öncesi favorinin kendileri olduğunu açıkladı.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final turunun ilk maçında Olympiakos, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmişti. İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi Olympiakos'un hocası Jose Luis Mendilibar açıklamalar yaptı.

Mendilibar'ın açıklamaları şu şekilde:

FAVORİ BİZİZ

Mendilibar yaptığı açıklamada, "İlk maçtaki iyi yanlarımızı örnek alacağız. Maça başlangıcımızın tekrarını hedefliyoruz ama o kadar kolay olmayacağını biliyoruz. İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye çok saygımız çerçevesinde favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da görev alan takımlar, üst üste maç yapmaya hazır olmak zorunda. Bir maç oynayıp oynamamak sebep olmamalı. Kendisini oyuna ve maça veren bir takım bu tür durumlara takılmaz. En iyi antrenman maçtır." ifadelerini kullandı.

KENDİ GÜCÜNÜ GÖSTEREN ŞAMPİYON OLACAK

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili de konuşan Jose Luis Mendilibar, "Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Şampiyonluk yarışında 2 takım var ve aralarında 2 puan fark var. Her birinin programını bilmiyorum. Bundan sonra kendi gücünü gösteren şampiyon olacak. " dedi.

UMARIM YARIN SONA ERMEZ

İspanyol hoca ayrıca, "Yenilmezlik serisi elbet bir gün sona erecek ama dilerim yarın sona ermez. Futbolda dün yoktur. Yarın ve bugün vardır. Güzel bir oyun oynamadığımız sürece başımız eğik bir şekilde çıkarız stattan." şeklinde konuştu.