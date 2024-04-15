Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe maçı sonrası Emre Mor itirafı: "Oynasa bir dert oynamasa da"

Süper Lig'de 32 hafta maçında Karagümrük evinde Fenerbahçe'yi ağırlamış, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta, Fenerbahçe'den kiralık olarak Karagümrük forması giyen Emre Mor'un oynamaması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan konuya dair ilk açıklama geldi.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye kaybettikleri 2-1'lik maç sonrası Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarına ayrılan alanla ilgili konuşan Hurma şu ifadeleri kullandı:

"GALATASARAYLILAR BİR HAFTADIR KÜFÜR EDİYORLAR"

"Türk futbolu çok çirkin ve asla olmaması gereken bir hale geldi. Buna bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben Süper Lig'e çıktığımda pandemi vardı. Bu stadyumla ilgili yüzde 30 artırım ilk defa Galatasaray Kulübü'ne uygulandı. Geçen sezon yine şampiyonluk yarışı vardı. Biz hiçbir takıma, karşı tarafı vermedik. Onlar da müracaat etmediler. Doldurma ihtimalleri yok diye. Oraya güvenlik parası ödemek zorunda kalıyoruz çok ciddi. Bizim aldığımız hasılat, stadyum masrafına yetmiyor. O gün Galatasaray'a verdik, Galatasaray 'Biz orayı doldururuz', hatta Metin Öztürk Bey ile görüştüm. Kendisi teyit edecektir. 'Dolduramazsanız ekonomik olarak çok zarar ederiz' dedim. 'Yok, biz doldururuz, dolduramazsak karşılarız' dedi. Galatasaray, 22 bin kişilik yere 6 bin kişiyle geldi. Gayet tabii ben zarar talebinde bulunacak biri değilim. Bulunmadım. Geçen sene verdim. Hiçbir Allah'ın kulu, 'Niye burayı Galatasaray'a verdin de diğerlerine vermedin' demedi. Bu sezon Fenerbahçe'ye yüzde 30 artırım talebinde bulundu. Kabul ettim. Aynı gün Galatasaray'dan Metin Öztürk'ü arayarak, 'Bak Fenerbahçe böyle bir talepte bulundu. Talepte bulunmanız halinde size de vereceğim' dedim. Galatasaray oraya 3 bin kişi gelir, 5 bin kişi gelir, 20 bin kişi gelir onu bilemem. Tüm Galatasaraylılar bunu bildiği halde sosyal medyadan 1 haftadır küfür ediyorlar."

EMRE MOR NEDEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMADI?

Fenerbahçe'den sezon başında Karagümrük'e kiralanan Emre Mor hakkında açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, Mor'un neden Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymediğini de açıkladı. Mor'un sakat olduğunu belirten Hurma sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ne yaparsak yapalım Fenerbahçe ve Galatasaray'a yaranamıyoruz. Emre Mor’un oynaması ayrı oynamaması ayrı bir dert bunun altından nasıl kalkacağız? Dün idmandaydım. Emre Mor tek başına bireysel çalışıyordu. İlk bölümdeki takımla olan ısınma fotoğraflarını paylaşıp 'Oynamak istemedi' diye üzerimizden algı yapıyorlar. Emre Mor'un ayak bileğinden sakatlığı bulunuyor. Son toplantıdaydı katıldı, çıktı tek başına çalıştı."