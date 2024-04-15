Fenerbahçeli o ismi yerden yere vurdular "Adı futbolundan büyük şut vurmayı bile hatırlamıyor"

Süper Lig'de 32.hafta maçında Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolun fire vermedi. Maçın en çok tartışılan isimlerinden biri sarı-lacivertli futbolcu Krunic oldu. Maç sonrası Krunic adeta yerden yere vuruldu.

Fenerbahçe'nin, Karagümrük karşısında 2-1'le güldüğü maçın ardından en çok eleştirilen isim Krunic oldu. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Krunic, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile oynanan karşılaşma sonrası da eleştirilen isimlerin başında geliyordu.

Karagümrük maçında da kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Krunic'in üzgün görüntüsü kameralara böyle yansırken, yorumcu Ercan Güven oyuncu hakkında sert ifadelerde bulundu. Güven, Krunic hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dzeko’nun üç rakip arasından attığı nefis pasa koşup Karagümrük kalecisi Sırıgu ile karşı karşıya kalmasına rağmen cılız bir şutla golü kaçıran Krunic ise biraz daha battı! Gerçekten adı futbolundan büyük bu Krunic’in… Şut vurmayı bile hatırlamıyor sanki. Neyse ki, bu sefer 60’ları falan beklemedi Kartal. Krunic’i -hem de Zajc’ı sokmadan- çıkardı… Neyse ki!"