Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy açıklaması! Genç yıldız Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 24 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme:

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Semih Kılıçsoy hakkında açıklamalarda bulundu. Sakatlığı devam eden genç yıldız, Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında oynamamıştı.