Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy açıklaması! Genç yıldız Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Semih Kılıçsoy hakkında açıklamalarda bulundu. Sakatlığı devam eden genç yıldız, Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında oynamamıştı.
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'a çevrildi.
Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final turu ilk maçında oynamayan Semih'in derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Genç yıldızın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "İdmanlara başladı. Bir idman yaptı. Döndükten sonra durumu belli olacak." ifadelerini kullandı.
SEMİH KILIÇSOY'DAN 13 GOLE KATKI
Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Semih Kılıçsoy, 33 resmi maçta 11 gol ve 2 asist katkısında bulundu.
Avrupa devlerinin radarına giren 18 yaşındaki forvet oyuncusu için bazı takımların scout görevlendirdiği ve İstanbul'daki maçlarını yakından takip ettiği öğrenildi.