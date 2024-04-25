Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem belli oldu! İşte düdük çalacak o isim

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Derbide Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Süper Lig'in 34.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Derbide Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 34. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.

Trendyol Süper Lig 34. hafta müsabakaları 26, 27, 28 ve 29 Nisan'da, Trendyol 1. Lig 32. hafta müsabakaları 28 Nisan'da, TFF 2. Lig 37. hafta müsabakaları 28 ve 30 Nisan'da, TFF 3. Lig 30. hafta müsabakaları 27 Nisan'da oynanacaktır."