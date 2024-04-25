Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu! Bilet fiyatları 800 TL'den başlıyor
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Cumartesi günü oynanacak derbi maçı bilet fiyatları açıklandı. Biletlerin satışa sunulmasının ardından Fenerbahçe Beşiktaş misafir tribünü, Fenerium üst-Maraton üst blok bilet fiyatları merak edildi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri ne kadar? İşte bilet fiyatları!
Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları! Cumartesi günü derbi heyecanı yaşayacağız. Dev derbinin bilet fiyatları açıklandı.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 800,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.400,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.650,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.800,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.100,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.900,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 3.400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 3.900,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 4.400,00 TL
Maraton Alt E Blok: 4.900,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 13.000,00 TL
Misafir Tribünü: 800,00 TL
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Fenerbahçemizin Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
25.04.2024 Perşembe günü saat 15.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; (1 adet bilet)
25.04.2024 Perşembe günü saat: 20.00 itibariyle Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet)
26.04.2024 Cuma günü saat 11.00 itibariyle biletler genel satışa sunulacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi