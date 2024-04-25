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Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan flaş hamle! Öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar karıştı

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Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal&#039;dan flaş hamle! Öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar karıştı

Spor Haberleri

2013-2014 ve 2018-2020 arasında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan ve 2013-14 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal'ın son paylaşımı, kafaları karıştırdı. Yanal'ın bu paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Bugün öğle saatlerinde yaptığı paylaşım sonrası Ersun Yanal kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan flaş hamle! Öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar karıştı - 1. Resim

"GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ Mİ?"

Paylaşıma "Zor zamanlarda sana yol gösterecek feneri bul..." notunu düşen Yanal'ın bu hamlesi 'geri dönüş sinyali' olarak yorumlandı.

Düzenleyen:  - Spor
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