Ali Koç gözünü kararttı! İsmail Kartal'ı gönderip Fenerbahçe'nin başına dünyaca ünlü o ismi getiriyor
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UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve Sivas deplasmanında kaybedilen puanlar sonrası Galatasaray'la puan farkı 4'e çıkan Fenerbahçe'de hedefteki isimlerden biri Teknik Direktör İsmail Kartal. Başkan Ali Koç'un, aday olup yeniden başkanlığa getirilmesi halinde Kartal'ın gönderilip yerine dünyaca ünlü bir teknik adamın getirileceği iddia edildi.
Galatasaray'la sıkı bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 33.haftasında Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak, kritik 2 puan kaybetti ve puan farkı 4'e çıktı. Şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu.
Gelecek sezonda İsmail Kartal, Fenerbahçe'yle yollarını ayırabilir. Hali hazırda Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç tekrar aday olup, yeniden başkanlığa seçilmesi durumunda dünyaca ünlü teknik adamı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.
MOURINHO İLE GÖRÜŞÜLECEK
Koç'un, son olarak AS Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek için görüşme yapacağı iddia edildi. Tv100'ün haberine göre; Koç Mourinho'yu ikna ederse Portekizli Fenerbahçe'nin başına geçecek.
Kariyerine 2000 yılında başlaya Mourinho'nun kariyerinde toplamda 27 kupa bulunuyor.