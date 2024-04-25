Ali Koç gözünü kararttı! İsmail Kartal'ı gönderip Fenerbahçe'nin başına dünyaca ünlü o ismi getiriyor

Düzenleyen: Songül Soysal 25 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 12:35 - Güncelleme:

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UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve Sivas deplasmanında kaybedilen puanlar sonrası Galatasaray'la puan farkı 4'e çıkan Fenerbahçe'de hedefteki isimlerden biri Teknik Direktör İsmail Kartal. Başkan Ali Koç'un, aday olup yeniden başkanlığa getirilmesi halinde Kartal'ın gönderilip yerine dünyaca ünlü bir teknik adamın getirileceği iddia edildi.