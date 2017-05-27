Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 15 Temmuz darbe girişimi taslak raporunu açıkladı. Yarım asırdan bu yana darbe için hazırlık yapıldığına işaret eden Petek, darbe girişiminin başarısız olacağının anlaşılması üzerine örgüt üyelerine “Darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapın” talimatı verildiğini aktardı. Petek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

∂ Bu bir iddianame değildir. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ’nün olduğu gerçeğini elimizdeki somut belgelerle söylemeye çalıştık.

∂ Bir gecikme eleştirisi, rapor hâlâ ortaya çıkmadı, gecikmedi mi? Belki haklılık payı olan eleştiriler oldu. Takiye ve gizlilik duvarının altına saklanan bu hain yapıyı araştırmak, takdir edersiniz ki pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir.

∂ Havacı subayın verdiği istihbarat darbenin öne çekilmesini ve başarısız olmasına neden olmuştur. Darbe girişiminin önceden haber alınamaması bir istihbarat zaafıdır. Saatin 15 Temmuz saat 20.30’a çekilmesi darbenin önlenmesinde en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir.

∂ Sık sorulan, ‘kapsamlı araştırma yapıldı ama neden siyasi ayağıyla ilgili bir durum ortaya koymadı, tespit yapmadı.’ Gerçekten FETÖ ile ilgili yaptığımız tespitlerde sadece bir siyasi partiyle irtibat, olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Dönemsel olarak siyasi iktidarda bulunan, iktidardaki partilere yakın davranıp, başta mülkiye adliye olmak üzere devlet üst organlarına sızmak için kendilerince siyaseti kullanma yolu seçtikleri anlaşılmaktadır. Dikkat çeken belgelerden bir tanesi, kendisi ilkokul mezunu olmadan vaizliğe atandı.

∂ Örgüt 1967 yılında CHP’ye bir tahsilat 5 bin lira bağışta bulunduğu anlaşılıyor.