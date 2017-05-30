Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere" ilgili kanun maddeleri gereğince özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Beşkılıç - Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayıp, 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 17.00'de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 29 Mayıs 2017 ile 12 Haziran 2017 tarihleri arasında ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması il jandarma komutanlığı ve il emniyet müdürlüğünce yapılacaktır." ifadesine yer verildi.