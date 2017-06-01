Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu'nun, Polatlı Perşembe Pazarı'nda düzenlediği iftar programına katıldı.İftar öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tüfenkci, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerleri anımsatarak, Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi.

Tüfenkci, iftara Malatya'da son yolculuğuna uğurlanan, Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Songül Yakut'un cenaze töreninden geldiklerini söyledi. Malatya'da, şehit Yarbay Yakut'un ailesini de ziyaret ettiklerini bildiren Tüfenkci, "Fedakar bir şekilde yetişmiş, bu vatan için her ortamda görev yapmayı kutsal bir vazife olarak görmüş, netice itibariyle de bu vatan için yine görev mahallinden dönerken şehit olmuştur." diye konuştu.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Tüfenkci, "Umuyoruz ki bu kazalar son olsun. Terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü, biz istiyoruz ki bu vatanın her bir karışı emniyet içinde olsun. Onun için de sınırlarımızın ve sınır ötesindeki güvenliği çok önemsiyoruz. Terör nerden gelirse gelsin, sonuna kadar da mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sorunları çözme noktasında irade göstereceğiz"

Tüfenkci, pazarcı esnafının her türlü hava koşulunda tezgahlarını açık tuttuklarını ve halka hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti. Her zaman olduğu gibi ramazanda da pazarcı esnafıyla birlikte olduklarını dile getiren Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pazarcıların daha sağlıklı mekanlarda satış yapabilmeleri ve semt pazarlarının kendilerine yakışır şekilde dizayn edilmesi noktasında, bakanlığımızın ve hükümetimizin bir çalışması var. Semt pazarlarının ve pazarcı esnafımızın, tüketiciye ucuz ürün sunma noktasında önemli görevleri olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz, sorunları dinliyoruz, bugün de dinleyeceğiz ve onların sorunlarını çözme noktasında da irade göstereceğiz. Herkese iyi ramazanlar diliyorum."