Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yapılan atama damga vurdu. Sivil YAŞ’da hükümet, iradesini ortaya koyarak bir kuvvet komutanlığına iki yıllık Koramirali atadı. Kendisinden kıdemli 1 oramiral, 2 de koramiral olmasına rağmen Adnan Özbal, kurmay başkanlığını yaptığı kuvvete komutan oldu. Bu atamayı değerlendiren istihbarat ve askeri kaynaklar, özellikle “Ordunun sahibi millettir. Milli iradeyi de hükümet temsil eder. Yani bu milli iradenin ayarıdır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda milli irade komuta kademesine ayar yaptı” dedi. Oramiral Veysel Kösele ile emekli edilen diğer iki kıdemli Koramiralin FETÖ’ye bulaşmış isimler olmadığını belirten istihbarat yetkilileri, “Ancak gözden kaçan bir şey var. YAŞ’da sadece FETÖ kıstas alınmıyor. Gelen istihbarat raporlarında 15 Temmuz hain darbe girişiminde bazı ulusalcılar da destek verecekmiş gibi yapıp, tribünlerden gelişmeleri izledikleri de tespit edildi. Bunların da YAŞ’da bir cevabı olacaktı” şeklinde değerlendirmelerde bulundular.

GAZİ ALBAY, GENERAL OLDU

Hain 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Kartaltepe Kışlası’nın komutanı olan ve darbecilerle çatışmada yedi kurşunla yaralanan Piyade Albay Davut Ala’nın generalliğe terfisi de dikkat çeken kararlar arasında yer alıyor. Tuğgeneral Ala, hastanede şehit olduğu düşünülmüş ancak şans eseri hayata dönmüştü. Çatışmada karaciğerinden ve bacağından vurulan, parmağı kopan, diyaframı delinen, kaburgaları kırılan Ala yaşadıklarını, “Şehadet getirmek için akrabamızı aradım. Çocuklarım önce Allah’a sonra size emanet dedim. İlk hastaneye götürüldüğümde öldü diye kenara atmışlar. Kusura bakmayın. Bunların hiçbiri önemli değil. Bir Rum ordusunu getirip koysaydık oraya Rum askeri bile o halka o eziyeti etmezdi” sözleriyle anlatmıştı.

‘ORBAY’LAR TERFİ ETTİ

Bu arada gazetemizin gündeme getirdiği tuğgenerallerin yerine ‘tuğbay’ olarak komutanlık eden albaylardan bazıları YAŞ’da terfi ettirildi. Terfi zamanı gelmemiş olanlar ise aynı görevde tuğbay olarak görev yapmaya devam edeceği öğrenildi. ‘Tuğbay’lıktan tuğgeneralliğe terfi eden komutanların yeni görev yerlerinin de aynı yerler olacağı bilgisini veren askeri kaynaklar, “Bu rütbe zaten çoğunlukla başarılı albaylara verilmişti. Yani tuğgeneralliğe namzet etmesi kesin gözüyle bakılanlara. Ancak bazıları albaylıkta görev süresini doldurmadığı için seneye YAŞ’a girecekler” dediler.

Bu arada YAŞ’ın açıklanmasının ardından ilginç gelişmeler de ortaya çıktı. Emekliye sevk edilen kor, tüm ve tuğgenerallerin tam karşılığında sayıda terfi olmadığı gözlerden kaçmadı. Örneğin, Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK), 8. Kolordu Komutanlığı gibi pek çok önemli görev, daha önce albayların tugaylara görevlendirilmesi şeklinde, bir alt rütbeden seçilecek komutanlarla doldurulacak.

KIDEMLİ AMİRALE KOMUTA EDECEK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal, 2014’deki YAŞ’da bu rütbeye terfi etmişti. Ancak bu kuvvet de Oramiral olarak 2 yıldır görev yaptığı için YAŞ’a girmeyen Veysel Kösele’nin durumu hâlâ netleşmiş değil. Şura’ya girmediği için emekli edilemeyen Kösele’nin ne yapacağı bilinmiyor. Donanma Komutanı olan Kösele’nin Koramiral rütbeli kuvvet komutanı ile çalışmayacağı, emekliliğini isteyeceği iddia edilirken, görev süresi uzatılan Kuzey Deniz Saha Komutanı Hasan Şükrü Korlu’nun Donanma Komutanı olup olmayacağı da, Kösele’nin durumuna göre netleşecek. Korlu da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Özbal’dan 1 yıl daha kıdemli olarak görev yapacak.

JANDARMA SENARYOLARI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Yaşar Güler’in 2019 için Genelkurmay Başkanlığı için önü açılmış oldu. Bu arada Orgeneral Salih Zeki Çolak’dan boşalan 1 Orgenerallik için bir terfi yapılmadı. Bu arada görev süresi uzatılan Genelkurmay 2.Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ın da 30 Ağustos’a kadar İçişleri Bakanlığı’na devredilen Jandarma Genel Komutanlığı’na atanacağı iddia ediliyor. Ancak İçişleri Bakanlığı kulislerinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bakanlığa bağlı bir kolluk kuvveti olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın Korgeneral seviyesine düşürüleceği, hatta bu seviye ile eşit görülen bir müsteşar yardımcısının da atanabileceği konuşuluyor. Eğer Orgeneral Dündar bu göreve atanırsa, emeklilik ya da süre uzatımına gerek kalmayacak. Kararname ile bu göreve gelecek Dündar’ın da 2019’daki komuta kademesinde yeni bir görev alması bile söz konusu olabilecek.