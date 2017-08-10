Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Tatvan ilçesinde 4, Yalova'da 1 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.