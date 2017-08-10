Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Tatvan ilçesinde 4, Yalova'da 1 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bitlis merkezli terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
10.08.2017 - 19:56 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Yalova'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : bitlis,yalova,haberler,terör operasyonu,
495325 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/495325.aspx
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