Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa’da baş gösteren ilaçlı yumurta krizine yönelik izleme çalışması başlattı. Çalışma çerçevesinde, Bakanlığa bağlı laboratuvarlara Türkiye’deki yumurtalarda da söz konusu maddenin var olup olmadığının tespit edilmesi için analiz yapılması talimatı verildi. Bu kapsamda yumurta üretiminin yoğun olduğu yerlerden numuneler alınarak gerekli analizler gerçekleştirilecek.

Hollanda ile patlak veren, Avrupa’nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda tespit edilen “fipronil”, karıncalar, böcekler, hamam böcekleri, kök kurtları gibi zararlıları kontrolünün yanı sıra mısır ve ayçiçeğinde tel kurtlarla mücadelede kullanılıyor. Ancak Avrupa Birliği ve Türkiye mevzuatı gereği fipronilin gıda değeri olan hayvanlarda kullanımına izin verilmiyor. Türkiye’de bu madde; kedi, köpek gibi gıda değeri olmayan hayvanlarda antiparaziter olarak kullanılmak üzere, sprey veya deriye damlatma formlarında ruhsatlandırılıyor. Bitki koruma ürünü olarak ise 500 g/l fipronil aktif maddesini ihtiva edenler tohum ilaçlaması olarak mısır ve ayçiçeğinde ruhsatlı olarak kullanılabiliyor.



Ayrıca Türkiye, 2005 yılından itibaren AB’nin direktifiyle uyumlaştırılmış yönetmelik esaslarına göre Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) yürütüyor. UKİP, hayvansal birincil ürünlerin AB’ye ihracı için AB Konseyi tarafından alınan kararla tüm ihracatçı ülkelerce uygulanması mecburi tutulan bir plan statüsünde bulunuyor ve bir önceki yılın üretim verileri esas alınarak her yıl yeniden hazırlanıyor. Türkiye, 2006 yılından itibaren kanatlı hayvanlar, su ürünleri, süt ve balda UKİP’i kabul edilen üçüncü ülkeler listesinde yer alırken, 2010 yılında plana yumurta da dahil edildi. UKİP kapsamında; veteriner ilaç kalıntısı, pestisit, bulaşan ve kullanımı yasaklı maddelerin analizleri yapılıyor.