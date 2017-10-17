Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 10 muvazzaf asker dün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılmıştı. Hakim karşısına çıkan 10 muvazzaf asker FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün hakim karşısına çıkartılan 10 muvazzaf askerlerden bazıları adliyeye ağlayarak girmişlerdi.
Ağlayarak adliyeye gelen 10 muvazzaf asker tutuklandı
17.10.2017 - 10:42 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 muvazzaf asker çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : giresun,asker,operasyon,tutuklandı,
511949 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/511949.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER