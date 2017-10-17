Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 10 muvazzaf asker dün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılmıştı. Hakim karşısına çıkan 10 muvazzaf asker FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün hakim karşısına çıkartılan 10 muvazzaf askerlerden bazıları adliyeye ağlayarak girmişlerdi. 