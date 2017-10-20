TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.
TSK: Zap bölgesinde 9 terörist öldürüldü
20.10.2017 - 21:40 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,zap,
512995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512995.aspx
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