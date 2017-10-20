Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.