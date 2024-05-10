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Art arda depremlerle sallanmıştı! O köyden korkutan görüntüler geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Art arda depremlerle sallanmıştı! O köyden korkutan görüntüler geldi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki bir köyde, arazide derin çatlaklar oluştuğu belirlendi. Köylüler, çatlakları ilk defa çocukların farkettiğini belirtti.

Geçen ayın 18'inde 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde arazide derin çatlaklar bulunduğu görüldü.

Art arda depremlerle sallanmıştı! O köyden korkutan görüntüler geldi - 1. Resim

Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, geçen ay ilçelerinde depremlerin meydana geldiğini söyledi. Depremin ardından devletin yanlarında olduğunu vurgulayan Demir, her türlü desteğin verildiğini dile getirdi.

UZMANLAR İNCELEDİ

Depremin hemen ardından köylerinde arazide gördükleri küçük çatlaklarla ilgili uzmanların inceleme yaptığını belirten Demir, ancak bunların kesin olarak depremle ilişkilendirilemediğini anlattı.

Art arda depremlerle sallanmıştı! O köyden korkutan görüntüler geldi - 2. Resim

Demir, "5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü köyümüzdü. Depremin ilk günleri buradaki çatlakları fark edemedik. Depremden sonra çobanlarımız 3-4 gün köyden dışarı çıkmadı. Köyümüze yakın yerlerdeki ufak çatlakları görmüştük ama burayı ilk defa fark ettik. Çatlakları ilk olarak çocuklar fark etti" dedi.

Ahmet Demir, yetkililerden çatlakların incelenmesi istediklerini kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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