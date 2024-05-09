Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (9 Mayıs)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 16:01 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 16:10 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içerisinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Vatandaşlar ise Tokat'ta deprem mi oldu, nerede gibi sorulara cevap aramaya başladı. Paylaşılan son verilere göre son depremler listesi...