Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (9 Mayıs)
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içerisinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Vatandaşlar ise Tokat'ta deprem mi oldu, nerede gibi sorulara cevap aramaya başladı. Paylaşılan son verilere göre son depremler listesi...
Bugün Tokat'ta hissedilen sarsıntıyla beraber kaç büyüklüğünde oldu sorusu da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar saat kaçta olduğuna cevap ararken AFAD aracılığıyla bilgilere ulaşabilmekteyiz.
9 Mayıs günü Tokat'ın Niksar ilçesinde Saat 15.49'da 3.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Son verilere göre detaylar şöyle:
Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde bugün Van, Muş, Batman, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde olan sarsıntıların şiddetine ve konumuna anlık olarak erişebiliyoruz.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi