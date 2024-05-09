Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (9 Mayıs)

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (9 Mayıs)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tokat&#039;ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (9 Mayıs)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içerisinde olan tüm sarsıntıların detaylarına ulaşabiliyoruz. Vatandaşlar ise Tokat'ta deprem mi oldu, nerede gibi sorulara cevap aramaya başladı. Paylaşılan son verilere göre son depremler listesi...

Bugün Tokat'ta hissedilen sarsıntıyla beraber kaç büyüklüğünde oldu sorusu da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar saat kaçta olduğuna cevap ararken AFAD aracılığıyla bilgilere ulaşabilmekteyiz.

9 Mayıs günü Tokat'ın Niksar ilçesinde Saat 15.49'da 3.4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Son verilere göre detaylar şöyle:

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde bugün Van, Muş, Batman, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde olan sarsıntıların şiddetine ve konumuna anlık olarak erişebiliyoruz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tokat'ta deprem! AFAD ilk verileri geçtiTikTok, yapay zeka tehlikesine karşı kullanıcılarını korumaya başlıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eğitim sendikalarına bağlı öğretmenler yarın (10 Mayıs) grev yapacak ve derslere girmeyecek - HaberlerEğitim sendikalarına bağlı öğretmenler yarın (10 Mayıs) grev yapacak ve derslere girmeyecekArka Sokaklar'da Ferit Aktuğ "Tevfik Moralı" karakterini oynayacak - HaberlerArka Sokaklar'da Ferit Aktuğ "Tevfik Moralı" karakterini oynayacakKoç Metalurji halka arz İş, Vakıflar, Ziraat Bankası dahil olmak üzere 58 bankadan alınabilecek - HaberlerKoç Metalurji halka arz İş, Vakıflar, Ziraat Bankası dahil olmak üzere 58 bankadan alınabilecekHıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinde yerli Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği aşıları üretilecek - HaberlerHıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinde yerli Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği aşıları üretilecekYeni Onaylı Randevu Sistemine göre hasta 20.00'ye kadar onay vermeli yoksa randevu iptal olacak - HaberlerYeni Onaylı Randevu Sistemine göre hasta 20.00'ye kadar onay vermeli yoksa randevu iptal olacak20 bin öğretmen atamasında yeni mülakat sistemi taslağına göre salondan çıkmadan puan öğrenilecek - Haberler20 bin öğretmen atamasında yeni mülakat sistemi taslağına göre salondan çıkmadan puan öğrenilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...