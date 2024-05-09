Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tokat'ta deprem! AFAD ilk verileri geçti

Tokat'ta deprem! AFAD ilk verileri geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta deprem! AFAD ilk verileri geçti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem oldu. Saat 15.49'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Tokat'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.49'da gerçekleşen depremin merkezi Niksar olarak açıklandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 10 KİLOMETRE

AFAD yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kentte depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Transfer teklifi Fransızları şaşırttı! 'Yusuf Yazıcı için lütuf olabilir'Tokat'ın Niksar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (9 Mayıs)
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Biden'ın sözlerinden sonra ilk mesaj: Yalnız kalmamız gerekirse... - GündemBiden'ın sözlerinden sonra ilk mesaj!Bakan Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki: Hayal ürünü - Gündemİsrailli Bakan'ın iftirasına Türkiye'den jet cevapOkullar yarın tatil mi? MEB son noktayı koydu - GündemOkullar yarın tatil mi?Pendik’te kadını, çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti - GündemPendik’te kadını, çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp ettiMüge Anlı'da günlerce konuşulmuştu... Bedriye Kılıç davasında yeni gelişme - GündemBedriye Kılıç davasında yeni gelişmeTuristlerle taksici birbirine girdi: Taksimetre tartışması yumruklu kavgaya döndü - GündemTaksimetre tartışması yumruklu kavgaya döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...