Tokat'ta deprem! AFAD ilk verileri geçti

Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem oldu. Saat 15.49'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Tokat'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.49'da gerçekleşen depremin merkezi Niksar olarak açıklandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 10 KİLOMETRE

AFAD yapılan açıklamaya göre deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kentte depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.