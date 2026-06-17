Böcek ilacı fabrikada 7 işçiyi hastanelik etti!
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasında böcek ilacı kaynaklı gazdan etkilenen 7 işçi hastanelik oldu. Tedavileri devam eden 7 kişinin sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.
- Fabrikada zararlı önlenmesi amacıyla fumigasyon ilacı uygulandı.
- Uygulamadan 2 gün sonra ambara giren çalışanlar gazdan etkilendi.
- Fenalaşan 7 işçi ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve Uzunköprü yöneticileri hastanede işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Edirne'de bulunan bir çeltik fabrikasının ambarında böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla fumigasyon ilacı uygulandı.
7 İŞÇİ FENALAŞTI
Uygulamanın ardından yaklaşık 2 gün sonra ambarı kontrol etmek için içeri giren çalışanlar, ortamdaki fosfin gazından etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından gazdan etkilenerek fenalaşan 7 kişi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İŞÇİLER TEDAVİ ALTINDA
Olayın ardından İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen hastaneye giderek, Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Coşkun Özbiçer'nden işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavileri süren 7 kişinin sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.