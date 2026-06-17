Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir çeltik fabrikasında böcek ilacı kaynaklı gazdan etkilenen 7 işçi hastanelik oldu. Tedavileri devam eden 7 kişinin sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Edirne'de bulunan bir çeltik fabrikasının ambarında böcek, larva ve mantar gibi zararlıların önlenmesi amacıyla fumigasyon ilacı uygulandı.

7 İŞÇİ FENALAŞTI

Uygulamanın ardından yaklaşık 2 gün sonra ambarı kontrol etmek için içeri giren çalışanlar, ortamdaki fosfin gazından etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından gazdan etkilenerek fenalaşan 7 kişi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İŞÇİLER TEDAVİ ALTINDA

Olayın ardından İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken ve Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen hastaneye giderek, Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Coşkun Özbiçer'nden işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavileri süren 7 kişinin sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

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