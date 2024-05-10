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Ege beşik gibi! Art arda sallandı... Çanakkale açıklarında deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ege beşik gibi! Art arda sallandı... Çanakkale açıklarında deprem: İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD da depremin büyüklüğünü aynı olarak duyurdu. 4.0 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 14 dakika sonra bu kez de 3.7 ile sallandı.

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 21.03'te gerçekleşti. 

Depremin derinliği 11.1 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD da depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Deprem saati de 21.03 olarak paylaşıldı. Depremin derinliği ise 12.7 kilometre olarak ölçüldü. 

Depremin merkez üssü olarak ise Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları gösterildi.

ART ARDA SALLANDI

İlk depremden yaklaşık 14 dakika sonra bu kez de 3.7 büyüklüğünde ikinci depremle sallandı. İkinci depremin derinliği Kandilli tarafından 10.6 kilometre olarak ölçüldü.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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