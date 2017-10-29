Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Ortabayır Sokak'ta bugün açılışı yapılacak 15 Temmuz Şehitler Anıtı civarında patlama sesi duyulması üzerine 155 Polis İmdat hattına çok sayıda ihbar geldi.

Bunun üzerine söz konusu sokağa gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi emniyet şeritleriyle ulaşıma kapattı. Bölgede çalışma yapan ve herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, duyulan sesin havai fişek ya da çocukların eğlence aracı olarak kullandığı torpilden kaynaklandığı ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Sokak sakinlerinden Burhan Gümüş, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığında çevredekilerin sağa sola kaçıştığını, daha sonra polis ekiplerinin bölgeye gelerek çalışma yaptığını söyledi.