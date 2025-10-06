Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli hava savunmasında yeni başarı: GÖKSUR IIR hedefi tam isabetle vurdu

Milli hava savunmasında yeni başarı: GÖKSUR IIR hedefi tam isabetle vurdu

Kaynak: HABER MERKEZİ
Güncelleme:
HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKSUR IIR füzesiyle denize yakın, alçak irtifadan uçan hedefin tam isabetle vurulduğunu açıkladı. Görgün, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ekiplerinin geliştirdiği bu teknolojinin deniz platformlarına oyun değiştiren bir hava savunma yeteneği kazandırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli hava savunma mimarisinde önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı.

Milli hava savunmasında yeni başarı: GÖKSUR IIR hedefi tam isabetle vurdu - 1. Resim

Görgün, GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi üzerinden fırlatılan GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze’nin, denize yakın ve alçak irtifadan uçan hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti.

Milli hava savunmasında yeni başarı: GÖKSUR IIR hedefi tam isabetle vurdu - 2. Resim

Başkan Görgün, “Bu sayede deniz platformlarına oyun değiştiren bir hava savunma yeteneği daha kazandırmış olduk” dedi. Görgün, başarıda emeği geçen ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ekiplerini ve tüm paydaşları yürekten tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Milli hava savunmasında yeni başarı: GÖKSUR IIR hedefi tam isabetle vurdu - 3. Resim

Savunma sanayindeki bu gelişmeyle birlikte, Mavi Vatan’a güven sunan yeni teknolojilerin daha da ileriye taşınacağı vurgulandı. Başkan Görgün, “Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

