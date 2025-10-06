Milli hava savunmasında yeni başarı: GÖKSUR IIR hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli hava savunma mimarisinde önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı.

İlgili Haber Savunma sanayide tarihi eşik! Altay Tankı seri üretim bandına çıkıyor

Görgün, GÖKSUR 100-N Dikey Atım Sistemi üzerinden fırlatılan GÖKSUR IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Füze’nin, denize yakın ve alçak irtifadan uçan hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti.

Başkan Görgün, “Bu sayede deniz platformlarına oyun değiştiren bir hava savunma yeteneği daha kazandırmış olduk” dedi. Görgün, başarıda emeği geçen ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ekiplerini ve tüm paydaşları yürekten tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Savunma sanayindeki bu gelişmeyle birlikte, Mavi Vatan’a güven sunan yeni teknolojilerin daha da ileriye taşınacağı vurgulandı. Başkan Görgün, “Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.