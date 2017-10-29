İhlâs Vakfı’na, Etiyopya’da gerçekleştirmiş olduğu kurban organizasyonu, açtığı su kuyuları ve diğer aynî ve nakdî yardımlar sebebi ile Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği Proje Yönetim ve Koordinatör Başkanı Sadık İbrahim Mohammed ve Dış İlişkiler Koordinatörü Halake Jaldessa Lıban tarafından teşekkür dileklerinin ifade edildiği bir plaket takdim edildi. İHA
Etiyopya’dan İhlâs Vakfı’na teşekkür
29.10.2017 - 07:45 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlâs Vakfı’nın, dünya çapında yapmış olduğu insani yardım ve bağışlara bir teşekkür de Etiyopya’dan geldi.
Etiketler : ihlas vakfı,etiyopya,
515204 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515204.aspx
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