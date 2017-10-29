Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlâs Vakfı’na, Etiyopya’da gerçekleştirmiş olduğu kurban organizasyonu, açtığı su kuyuları ve diğer aynî ve nakdî yardımlar sebebi ile Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği Proje Yönetim ve Koordinatör Başkanı Sadık İbrahim Mohammed ve Dış İlişkiler Koordinatörü Halake Jaldessa Lıban tarafından teşekkür dileklerinin ifade edildiği bir plaket takdim edildi. İHA