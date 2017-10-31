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Marmara Belediyeler Birliği'nin başkanlığına Mevlüt Uysal seçildi
31.10.2017 - 12:04 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Recep Altepe'nin istifasının ardından boşalan Marmara Belediyeler Birliği'nin başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçildi.
Etiketler : Recep Altepe,Marmara Belediyeler Birliği,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı,Mevlüt Uysal,
515771 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515771.aspx
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