Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan bir teröristi tespit etti. Bunun üzerine Karakoçan ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 yıl önce bölücü terör örgütüne katılan Kadir B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan teröristin ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Karakoçan’da 1 terörist yakalandı
31.10.2017 - 18:32 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’ın Karakoçan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla bir terörist yakalandı.
Etiketler : elâzığ,
515879 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/515879.aspx
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