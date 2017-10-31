Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan bir teröristi tespit etti. Bunun üzerine Karakoçan ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 yıl önce bölücü terör örgütüne katılan Kadir B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan teröristin ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.