Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan bir teröristi tespit etti. Bunun üzerine Karakoçan ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 yıl önce bölücü terör örgütüne katılan Kadir B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan teröristin ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.