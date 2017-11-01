Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin, gerçekleştirdiği gayri meşru referandum sonrası Peşmerge birlikleri tartışmalı bölgelerden çekilirken, Bağdat, havalimanları ve gümrük kapılarının da kendilerine devir edilmesini talep etmişti. Ankara-Bağdat hattından yapılan diplomatik görüşmelerde Fish Habur’a bir kapı açılması kararlaştırıldı. Bağdat ile Erbil arasında ise henüz İbrahim Halil Sınır Kapının devri hususunda bir anlaşmaya varılmadığı kaydedildi. Bölgedeki siyasi kaynaklar, İbrahim Halil Kapısının Bağdat yönetimine devredilmediğini ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kapıyı devretme niyetinin olmadığını ifade etti. Peşmerge komutanları ile görüşmeler yapmak üzere önceki gün Musul’dan Dohuk’a geçen Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi’nin uzun zamandan bu yana Türkiye’de tatbikatlara katılan Irak askerlerini ziyaret için Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki’yle birlikte İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geldiği belirtildi. Silopi’de yapılan toplantıya katılan Irak Genelkurmay Başkanı ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Habur Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan Türk ve Irak askerleriyle bir araya geldi. Bölgedeki güvenlik kaynaklar, gümrüklerde henüz bir devir teslimin olmadığını ve yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlanmadığını belirtiyor. Irak askerinin Fish Habur bölgesinden Kürt bölgesine geçiş yapmadığı da bildirildi.



AKAR PAŞA DA BÖLGEDE

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır ve Hatay’daki birliklerde incelemelerde bulundu. Orgeneral Akar, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu da ziyaret etti.