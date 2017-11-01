Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından başlatılan ATAK 2 Taarruz Helikopteri ve 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri projelerine ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. TUSAŞ tarafından paylaşılan konsept tasarımlarda projelere ilişkin bazı bilgilere yer verildi. Buna göre, ATAK 2 Taarruz Helikopteri, T129 ATAK Helikopteri’nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübeyle tamamen milli olarak, yerli imkân ve kabiliyetlerle tasarlanacak. 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri de 20’nin üzerinde personel kapasitesine, 170 knot azami hıza ve bin kilometre menzile sahip olacak.

Genel maksat helikopteri