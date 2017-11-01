Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, 18 sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nın mahkemeye gönderdiği 17 Ekim 2017 tarihli yazısında, firari sanıklardan eski savcı Öz’ün kullandığı her iki telefon numarasında da ByLock programının bulunduğu ifade edilerek, bu programı Öz’ün 11 Ağustos 2014’te kullanmaya başladığı kaydedildi.