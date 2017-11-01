Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Atatürk Havalimanında 21 Eylül’de özel bir jet havalandıktan kısa süre sonra arıza dolayısıyla havalimanına geri dönerken pistten çıkarak alev alev yanmıştı. Olayda 2 pilot, 1 hostes, 1 yolcu olmak üzere 4 kişinin yaralı olarak kurtarılmıştı.Jetin düşüş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde jetin inişiyle birlikte alevlerin yükseldiği görülüyor.