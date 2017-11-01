İstanbul Atatürk Havalimanında 21 Eylül’de özel bir jet havalandıktan kısa süre sonra arıza dolayısıyla havalimanına geri dönerken pistten çıkarak alev alev yanmıştı. Olayda 2 pilot, 1 hostes, 1 yolcu olmak üzere 4 kişinin yaralı olarak kurtarılmıştı.Jetin düşüş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde jetin inişiyle birlikte alevlerin yükseldiği görülüyor.
Özel jetin düşüş anı kamerada
01.11.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 01.11.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Atatürk Havaliman'ında geçtiğimiz ay düşen özel bir jetin düşüş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde jetin düşmesiyle birlikte adeta alev toplarının yükseldiği görülüyor.
Etiketler : İstanbul Atatürk Havalimanı,özel jet düşüş,
516013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516013.aspx
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