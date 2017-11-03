Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'ya ait araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Kah köyüne girerek İdlib'in kuzeyine ulaştı. Çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, İdlib-Afrin hattında ilerleyerek gözlem görevini yapacağı noktada konuşlandı.

TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında PYD kontrolündeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor. Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana Anlaşması çerçevesinde yapılan sevkiyatlar, İdlib-Afrin sınır hattında devam edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Ekim'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal etmeye başlamıştı.

İdlib için sınıra çok sayıda komando ve zırhlı araç sevkiyatı

İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. Söz konusu noktalardan ikisi kurularak gözlem faaliyetlerine başlandı.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin de İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında konuşlanması bekleniyor.