Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “Unutulmasın ki biz bir cihan devletinin varisleriyiz. Tarih şuurundan yoksun olmak maziyi reddetmek, geleceği karartmaktır” dedi. TBMM Milli Saraylar tarafından düzenlenecek ‘Sultan 5’inci Mehmet Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu’nun tanıtım toplantısında konuşan TBMM Başkanı Kahraman, “Tarih, bir milletin hafızasıdır. Tarih mazi ile istikbal arasında bağ kurmaktır. Geçmişin tecrübelerinden geleceği planlamakta yararlanmaktır. Tarih şuuru noktasında çok hassas ve duyarlı olmamız gerekiyor. Geçmişi hesaplaşma, nizâlaşma alanı olarak görmeden, tarihimizi, medeniyetimizi bilmeli ve sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Kahraman 19 ayrı oturumda gerçekleştirilecek sempozyumla ilgili şunları kaydetti: “78 akademisyen Sultan Reşad’ı anlatacak. Akademisyenlerden 15’i 8 farklı ülkeden gelecek. İki ayrı sergi açılacak. İlki ‘Sultan Beşinci Mehmet Reşat Dönemi Fotoğraf Sergisi’ olacak. Diğer bir sergimiz Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açılacak. ‘Sultan V. Mehmet Reşat ve Dönemi Obje Sergimiz’ de Milli Saraylar envanterinde yer alan 55 parça eser yer alacak.”

Basın toplantısının ardından İsmail Kahraman, ‘Sultan 5’inci Reşad ve Dönemi Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı. Kahraman burada yaptığı açıklamada, “Sultan Reşad, çelebi padişahtır. Halk da çok sevmiştir Sultan Reşad’ı. Çok değerli bir insandı” diye konuştu.