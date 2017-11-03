Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Türkiye’nin dünya kriterlerinin de üzerinde yerli imkânlarla yapmaya hazırlandığı Altay tankının seri üretimi en önemli unsur olan güç grubunun (motor) üretimi için teklif verecek iki firma da Almanya hükûmetinin tavrını bekliyor. İki ülke arasındaki gerginliğin azalması ve seçim sonrasında Almanya’dan ılımlı mesajların gelmesi, motor ve transmisyon sistemini bu ülkeden alarak tankı üretmeyi planlayan iki firmayı ümitlendirdi. Sözleşme gereği tank prototipini geliştiren Otokar’a seri üretim için öncelikli teklif verilme hakkı tanındı. Ancak ilk aşamada bu konuda uzlaşma sağlanamadı. Seri üretim amacıyla Otokar, BMC ve FNSS firmalarının 16 Kasım’a kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığına (SSM) tekliflerini vermeleri gerekiyor. Bu teklifler üzerinden seri üretimin hangi firmada kalacağı karara bağlanacak. Ancak Otokar ve BMC’nin tankta kullanılması gereken motorları alacakları firma Almanya’da bulunuyor. Türkiye ile bu ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle, Almanya yönetimi bazı silah, mühimmat ve parçaları vermemesi, Altay’a yönelik de aynı problemin yaşanma ihtimali Türkiye’yi tedirgin ediyor. Tankta yerli motor kullanmak isteyen Türkiye, bu konuda da yerli firmaları teklif vermeye davet etmiş durumda.