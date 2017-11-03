Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle dün sabaha karşı çatışma çıktı. Bölücü teröristlerin yoğun sis ve olumsuz hava şartlarından yararlanarak sınırdan sızdıkları bildirildi. Çıkan çatışma sonucunda 6 askerimiz ile 2 korucu şehit oldu. Çatışmayla ilgili TSK’dan yapılan açıklamada ‘’Bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve olumsuz hava şartlarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır’’ ifadelerine yer verildi.



YİNE AMERİKAN SİLAHI

Çatışmanın hemen ardından bölgede operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, çıkan çatışmalar sonucunda, Hakkâri Şemdinli kırsalında 26, Tunceli Nazimıye Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9 ve Şırnak’ta 11 olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hâle getirildiği ve operasyonların devam ettiği belirtildi. Tunceli’de öldürülen teröristlerden 4’ünün arananlar listesinde bulunduğu, 1’inin de bölge sorumlusu olduğu belirlendi. Öldürülen teröristlerle birlikte çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Operasyon kapsamında ele geçen silahların arasında ABD’nin DEAŞ’la mücadele iddiası ile YPG’ye verdiği 1 adet AT-4 tanksavar silahının bulunması da dikkat çekti.

ARKADAŞININ İNTİKAMI İÇİN

Şehit olan sözleşmeli erlerin peşpeşe gelen haberleri de yürekleri dağladı. Şehitlerden Sercan Kara’nın hikâyesi âdeta yürek parçaladı. Bir süre önce yanında bir arkadaşı şehit olan ve tayini İzmir’e çıkan Sercan Kara “Arkadaşımın intikamını almadan başka bir yere gitmem” diyerek izninin yarısında Hakkâri’ye döndü ve dün acı haberi geldi.

AİLELERDE BÜYÜK HÜZÜN

Şemdinli’de, Türkiye’ye sızmak isteyen PKK’lı teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Er Emre Karaaslan’ın acı haberi, Bursa’nın Kestel ilçesindeki ailesine ulaştı. Karaaslan’ın 9 ay önce göreve başladığı ve 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda görev yaptığı öğrenildi. Yeni evli Emre Karaaslan’ın şehit olduğu haberi, Bursa’nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi’nde yaşayan ailesine askerî yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile, sinir krizi geçirirken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit düşen Jandarma Sözleşmeli Er 28 yaşındaki Erhan Karaca’nın memleketi Samsun’daki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.

ŞARK VAZİFESİ BİTİYORDU

Şemdinli’de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak’ın (28) Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı. Bekâr olan şehit Kurak’ın 2014’ten bu yana Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı ve şark görevinin bitmesine 6 ay kaldığı öğrenildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkâri’de devam eden operasyondan son bilgileri canlı yayında paylaştı. Erdoğan “Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu ülkede terörün egemen olmadığını bu zihniyetlere göstereceğiz. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi. Başbakan Yıldırım da “ Türkiye’nin düşmanı, bu ülkenin varlığına, bağımsızlığına kasteden kim olursa olsun 80 milyonun duası ve desteği ile gereken karşılığı görecektir” açıklaması yaptı. MHP lideri Bahçeli de Twitter’dan şunları paylaştı: MHP, terörle mücadelede, milletin yanında, devletin arkasında, hükümetin destekçisidir.