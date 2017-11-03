Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde uçakla Yüksekova'ya giden Soylu, ardından helikopterle Şemdinli'ye geçti. Bakan Soylu, dün Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ile Alattin Tekin'in Gelişen köyündeki cenaze törenine katılacak. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit düşmüş, biri ağır olmak üzere iki asker yaralanmıştı.