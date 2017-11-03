Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde uçakla Yüksekova'ya giden Soylu, ardından helikopterle Şemdinli'ye geçti. Bakan Soylu, dün Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ile Alattin Tekin'in Gelişen köyündeki cenaze törenine katılacak. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit düşmüş, biri ağır olmak üzere iki asker yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri'de
03.11.2017 - 10:42 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Şemdinli'de şehit olan iki güvenlik korucusunun cenaze törenine katılacak.
Etiketler : hakkari,süleyman soylu,hakkari şehitleri,haberler,
516600 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/516600.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER