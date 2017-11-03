İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gizli tanığın ifadeleri  doğrultusunda, örgütün Gürcistan ve entellektüel yapılanmasına yönelik çalışma  başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama verildi.  İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir  merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına  aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından  başlatılan soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Anayasal  düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından yargılanan komedyen Atalay  Demirci ile Pensilvanya'da yaşayan örgüt elebaşına özel tiyatro gösterisi yapan  Ömer Pekin de bulunuyor.

İstanbul'da yakalanan Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı  ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde "entellektüel tiyatrocular imamı" olduğu  belirtildi.  Firari zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.