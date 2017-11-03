Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kasım ayı itibarıyla Ankara 26, 27, 28. Ağır Ceza Mahkemeleri ile Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesini Terör İhtisas Mahkemesi olarak yetkilendirdi. Terör İhtisas Mahkemelerine müstemir (sürekli) yetkiyle 4 mahkeme daha eklenmesiyle mahkeme sayısı 178'den 182'ye çıktı. Bunun yanı sıra HSK, Kahramanmaraş ve Malatya'da Terör İhtisas Mahkemelerine ihtiyaç duyulduğu görüşü doğrultusunda ek mahkeme açılmasına karar verdi. Aynı yetki kapsamında 6 ağır ceza mahkemesinde de ikinci heyetler oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 22. ve 26'ncı Ağır Ceza Mahkemeleri iki heyetli hale getirildi. Bu çerçevede söz konusu mahkemelerin başkan ve üye sayıları artırıldı.

Ayrıca, çeşitli illerde Terör İhtisas Mahkemesi olarak görev yapan 18 ağır ceza mahkemesinin de üye sayıları yükseltildi.

Terör İhtisas Mahkemelerinde görevli 5 başkanın sağlık problemleri, atama ve emekli olmaları nedeniyle yerlerine yeni müstemir yetkili başkanlar görevlendirildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mardin, Mersin ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemelerinin başkanları da değiştirildi.

Müstemir yetkilendirmeyle Terör İhtisas Mahkemelerine ilave olarak, 15 başkan ve 39 üye görevlendirilmesi gerçekleştirilmiş oldu.