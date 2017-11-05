İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıklarını belirledi. Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.