İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıklarını belirledi. Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama
05.11.2017 - 04:58 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 04:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
Etiketler : sosyal medya,tutuklama,
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