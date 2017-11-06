Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerinin İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla gerçekleştirdiği uygulamalarda, kent genelinde şüpheli görülen kişiler ve araçlarda arama yapıldı.



Ekiplerin Çankırı Caddesi Kapı Sokak üzerinde durumundan şüphelenerek durdurduğu 06 MND 11 plaka otomobilde yapılan aramada, ön panele gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait bir adet şarjör ele geçirildi. Araç sürücüsü A.T. gözaltına alındı.



Fuat Börekçi Caddesi'nde durdurulan 06 HA 970 plaka otomobilde yapılan aramada ise koltuğun altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu. Araçta bulunan H.Ç. ve H.A. gözaltına alınarak Anafartalar Polis Merkezine götürüldü.



GMK Bulvarı'nda durdurulan 06 MHT 86 plakalı lüks araçta da arama yapan yunus ekipleri, araç sürücüsü H.T'nin üzerinde Glock marka silah ve dolu bir şarjör ele geçirdi. Ruhsatsız olduğu belirlenen silaha el konulurken, H.T, gözaltına alınarak işlem başlatıldı.



Yunus ekiplerinin gece yarısına kadar yaptığı uygulamalarda bazı suçlardan arandığı belirlenen 14 şahıs da yakalandı.



Asayiş uygulamaları sırasında toplam 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ile bin 706 kaçak sigara ele geçirildi.



Bu arada iki ayrı noktada durumlarından şüphelenilen 5 kişi üzerinde yapılan aramada ise 210 extacy hap, 122 gram Hint keneviri ve 3,8 gram bonzai bulundu.



Söz konusu şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak haklarında inceleme başlatıldı.