Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara- Eskişehir yolunda yaşanan trafik tartışması sonucunda belden aşağısı tutmayan Jandarma Astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızıltaş, ailelerinin gözü önünde saldırıya uğradı.

4 kişinin saldırısı sonucu yaralanan gazi Kızıltaş, eşi Seda Kızıltaş, gazi Oktay ve kız kardeşi Gamze Oktay hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tamer G. ve Doğan Ç. tutuklanırken, B.Y., O.S., E.K. ve B.Ö. ise serbest bırakıldı.