Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası, cuma günü basın açıklaması yaparak tasarıya tepki göstermişti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı ocaklarda çalışan yaklaşık 2 bin işçi, bugün eylem başlattı.

Çok sayıda madenci, mesaileri sabah 08.00’de bitmesine rağmen ocaktan çıkmadı.



08.00.16.00 vardiyası için iş yerlerine giden madenciler, arkadaşlarının yukarıya çıkmaması üzerine ocak önünde beklemeye başladı.

Genel Maden İşçileri Sedikası Başkanı Ahmet Demirci, sendikanın böyle bir kararı olmadığını, madencilerin örgütlenerek eylem başlattığını açıkladı.