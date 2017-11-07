Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye üzerine yaptığı son çalışmada ülkede iç savaşın başlamasından bir yıl önce ve şimdiki durumu faklı açılardan değerlendirdi. UNHCR’ye göre savaştan bir yıl önce Google’da en çok aranan kelimeler arasında vücut geliştirme, yaz modası ve ABD’li sanatçı Miley Cyrus bulunuyordu. Youtube’da en çok izlenen videolar arasında ise İspanya’nın ünlü futbol takımlarından Barselona yer alıyordu. Savaşın getirdiği büyük yıkım ülkede maddi ve manevi anlamda nerdeyse her şeyi yok etti. İç savaşın başlamasına şu anda 6,5 yıl oldu. Bu süre zarfında en az 600 bin kişi öldü. Bunların yaklaşık 24 bin çocuktu. Her dört okuldan biri hasar gördü. Gıda maliyetleri yüzde 900 orana yükseldi. Suriyelilerin yarısından fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı, yüzde 87’si 5 komşu ülkeye kaçtı. En fazla mülteciye ise Türkiye (3 milyon) ve Lübnan (1 milyon) kapılarını açtı. Selçuk Böke ANKARA