Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz hafta Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi sınır hattında mevsim şartlarından faydalanarak gerçekleştirdiği saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekete geçti. Güvenlik birimleri, Irak ve Suriye sınır hattımızdaki 106 noktada Aselsan’ın TSK için üreteceği GÖZ-SW’nın teknik fizibilite çalışmalarına hız verdi.

Hakkâri-Şemdinli, Hatay Reyhanlı arasındaki sınır hattında bin 200 km’lik alanda terör örgütlerine nefes aldırılmayacak. Sınır boyunca daha önce yapılan fizibilite çalışmalarında, en çok güvenlik sorunu yaşanan 106 nokta tespit edildi. Belirlenen ve raporlandırılan noktalara ilişkin yapılan çalışmalar için Aselsan’ın ürettiği GÖZ-SW cihazının yerleştirilmesine karar verildi. En kısa zamanda kademeli olarak bu noktalara konulacak cihazlarla terör örgütlerinin geçiş bölgesinin güvenliği tam anlamıyla sağlanacak. 2018’in haziran ayına kadar 3 aşamalı bir planlamaya hazırlanan güvenlik birimleri ilk aşamada yılbaşından itibaren teslimatı yapılacak olan GÖZ-SW’ları Hakkari-Şırnak hattındaki Irak sınır hattında konuşlandıracak. Haziran-Ağustos ayları içinde ise Suriye sınır hattında GÖZ-SW terör örgütlerine göz açtırmayacak.

Sınır güvenliği ile ilgili teknik çalışmalar GÖZ-SW’larla ile tamamlanacak. Güvenlik bürokrasisinden alınan bilgilere göre, bu çalışmanın dışında 2018’in ilk 10 ayı içinde Irak sınır hattı ağırlıklı olmak üzere 2 aşamalı teknik bir çalışmanın daha hazırlığı yapılıyor. Buna göre Ocak veya Şubat ayları içinde yapılan çalışmaya ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

SİSTE GÖRÜŞ SAĞLAYACAK

Savunma sanayiye önemli katkılar sunan Aselasan’ın yeni geliştirdiği GÖZ-SW (SWIR) sistemi sisli ve kötü hava şartlarında da Mehmetçiğe önemli görüş avantajı sağlayacak. Aselsan, termal kamera grubunun yeni üyesi GÖZ-SW bu yıl IDEF fuarında tanıtmıştı. Bu yıl tamamlanan ancak envantere girmeyen GÖZ-SW ile sis, pus gibi kötü hava şartları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi zorlu muharebe sahası şartlarında görüş imkanı sağlanıyor. GÖZ-SW tehditlerin uzak mesafelerden tespiti, tanımlanması ve teşhis edilebilmesi amacı ile geliştirilmiş, günümüzün en modern teknolojisine sahip SWIR, 0,9-1,7 mm aralığında çalışan 3’üncü nesil bir termal görüntüleme sistemi olarak biliniyor.

SİHA’LARA DA GÖZ

Sisli, kapalı havalarda İHA ve SİHA’ların termal sistemlerinin gecikmeli tespit yaptığı belirlenmişti. Bunun çaresi de GÖZ’de... İnsansız Hava Araçları da yeni sistemi kullanacak. Her türlü hava şartında net görüntü alınacak. Sızmalar engellenecek, teröristler anında müdahale edilip etkisiz hâle getirilecek.